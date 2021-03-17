2021/03/17 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني تسببت عبوة ناسفة، اليوم الأربعاء، بالفتك بحياة قطيع مكون من عشرة أغنام، شرقي محافظة ديالى.وقال مصدر محلي لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “عبوة ناسفة انفجرت قرب بساتين البو طعمة في اطراف ناحية السلام (28 كم شرق بعقوبة) مما تسبب بنفوق قطيع مكون من عشرة أغنام، فيما نجا راعي وقريبه من موت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبوة ناسفة تفتك بقطيع أغنام في ديالى المركز الخبري الوطني.

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