الكاظمي يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني ويصدر قراراً يخص التظاهرات

2021/03/17 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزراي للأمن الوطني.

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وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2021)، أنه "عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، إجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وتمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

وأشاد الكاظمي وفق البيان، "بدور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية".

وأضاف البيان، "وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".

وتابع، "كما وجه القائد العام بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".

وناقش المجلس، حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات إجرامية تهدد الأمن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي إطار كان، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل قواتنا الأمنية لملاحقة هذه العناصر، بحسب البيان.

وذكر البيان، "ووجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

ولفت إلى أنه "كما وافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب".

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