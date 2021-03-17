2021/03/17 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط البرلمان التركي عضوية النائب في "حزب الشعوب الديمقراطي"، عمر فاروق جرجلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض في البلاد ضده في فبراير الماضي، بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".

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