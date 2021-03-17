أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع صعود عوائد السندات

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود عوائد السندات، وقبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.

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