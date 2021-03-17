عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات يرتفع لأعلى مستوى بـ13شهراً

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى في 13 شهراً، قبيل قرار السياسة النقدية.

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