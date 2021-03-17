وزارة الصحة: إمكانية احتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ماتزال قائمة

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، بأول تعليق بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد بخمسة آلاف وست مئة وثلاث وستين إصابة يومية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ما زالت قادرة على التعامل مع هذه الزيادة، وتمتلك آلاف الأسرة الشاغرة، ومستعدة للتعامل مع أية حالة تفشٍ وبائي، مؤكدا أن إمكانية احتواء الإصابات الجديدة ماتزال قائمة، من خلال تطبيق اجراءات الوقاية الاساسية وتحقيق التباعد الاجتماعي، مبينا أن الزيادة هي نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بشأن الاجراءات الوقائية.

هذا وأضاف البدر أن الساعات المقبلة ستشهد وصول شحنة اللقاحات إلى العراق عبر التعاقد الاساسي مع مرفق كوفاكس، والتي ستكون بحوالي مليون إلى مليون وسبع مئة ألف جرعة.

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