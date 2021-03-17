الصحة: تسجيل 5663 إصابة بكورونا و33 وفاة في عموم العراق خلال 24 ساعة

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والحصيلة النهائية للإصابات والوفيات منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خمسة آلاف وست مئة وثلاث وستين إصابة جديدة، مقابل تسجيلها ثلاثة آلاف وخمس مئة وإحدى وتسعين حالة شفاء، في حين سجلت ثلاث وثلاثين حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى نسبة تسجيل يومي منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة وصل إلى سبع مئة وأربعة وسبعين ألفا وخمس عشرة إصابة، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى ثلاثة عشر ألفا وثمان مئة وستين حالة.

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