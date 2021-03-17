2021/03/17 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، إجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، فيما ناقش ملف الاحتجاجات في البلاد، والاعتداء على المشاريع وأبراج الطاقة الكهربائية.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

وبحسب البيان، أشاد الكاظمي بـ"دور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار"، مؤكدا على "دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على "أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".

ووجه الكاظمي خلال الاجتماع بـ"الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".

وناقش المجلس خلال الجلسة، "حالات الإعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات اجرامية تهدد الامن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي اطار كان ، واتخاذ كافة الاجراءات من قبل قواتنا الامنية لملاحقة هذه العناصر".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بـ"ضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ".

وبحسب البيان، وافق المجلس على "مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يجتمع برئاسة الكاظمي ويناقش ملف الاحتجاجات والاعتداء على المشاريع وأبراج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يجتمع برئاسة الكاظمي ويناقش ملف الاحتجاجات والاعتداء على المشاريع وأبراج الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).