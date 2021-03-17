أول تعليق من الصحة العراقية بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ دخول الوباء

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أدلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، بأول تعليق بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ دخول الجائحة إلى البلاد بلغت 5663 إصابة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الصحة ماتزال قادرة على التعامل مع هذه الزيادة، وتمتلك آلاف الأسرة الشاغرة، ومستعدون للتعامل مع أي حالة تفشٍ وبائي".

وأكد البدر، أن "إمكانية احتواء الاصابات الجديدة ماتزال قائمة، من خلال تطبيق اجراءات الوقاية الاساسية وتحقيق التباعد الاجتماعي"، مبينا أن الزيادة "نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بشأن الاجراءات الوقائية".

وعن الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا، التي اطلقتها وزارة الصحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص: http://cov19reg.phd.iq/ مطلع الشهر الحالي، قال سيف البدر، إن "الاقبال على المنصة جيد، والوزارة تطمح إلى تفاعل أكبر، وخصوصا ان الاستمارة متاحة لجميع اجهزة الموبايل"، داعيا المواطنين إلى "التسجيل على اخذ اللقاح ضد الجائحة".

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أن "الساعات المقبلة ستشهد وصول شحنة اللقاحات إلى العراق عبر التعاقد الاساسي مع مرفق كوفاكس، والذي سيكون بحوالي مليون إلى مليون و700 جرعة"، مبينا أن "الاشكال القانوني مع شركة فايزر جرى حله من خلال تشريع القانون في البرلمان"، مبينا أن "آخر لقاح الذي اقر هو اللقاح الروسي ونتوقع وصول جرعات منه في المستقبل القريب".

وسجل العراق، اليوم الأربعاء 17-3-2021، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ دخول الوباء للبلاد في شباط من العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة في جدول بياني للموقف الوبائي وزعته على وسائل الإعلام إنها أجرت اليوم 38929 فحصاً وسجلت 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة مسجلة في العراق منذ دخول الوباء.

وسجلت بغداد أعلى حصيلة إصابات بلغت 1927 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 686 حالة ثم النجف بـ 491 إصابة جديدة.

وبينت الوزارة إنها سجلت اليوم كذلك 33 حالة وفاة و 3591 حالة تعافٍ من الفيروس.

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