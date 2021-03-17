اصابة رجل ونجله في نزاع عشائري بضواحي المقدادية في ديالى

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب رجل ونجله في نزاع عشائري في قضاء المقدادية في محافظة ديالى اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان خلافا عشائريا ، في قرية الشاخه بأطراف المقدادية شمال شرق بعقوبة ، تطور الى استخدام الاسلحة النارية ، ما اسفر عن اصابة رجل ونجله ".واوضح :" ان قوة من الشرطة وصلت الى المنطقة للسيطرة على الوضع " ./انتهى

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