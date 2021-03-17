بالصور .. رئيس اركان الجيش الباكستاني يصل الى النجف الاشرف

2021/03/17 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/وصل رئيس اركان الجيش الباكستاني الفريق قمر جاويد باجوا الى النجف الاشرف عبر مطارها الدولي.وكان في استقبال جاويد ، قائد شرطة النجف الاشرف وقائد عمليات كربلاء ./انتهى

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