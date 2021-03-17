الكاظمي يشدد على الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات

2021/03/17 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”.وأضاف، “وتمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، […]

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