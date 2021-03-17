الكاظمي يدعو لعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية

2021/03/17 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى عدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية، فيما وجه في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم ، إجتماعًا برئاسة الكاظمي لمناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

وأشاد الكاظمي "بدور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أهمية "الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية.كما وجه الكاظمي، بحسب "بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".

وناقش المجلس "حالات الإعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات اجرامية تهدد الامن القومي للبلد، واتخاذ كافة الاجراءات من قبل قواتنا الامنية لملاحقة هذه العناصر".ووجه القائد العام للقوات المسلحة "بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".كما وافق المجلس وفقا للبيان "على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب".

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