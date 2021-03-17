تعاون مشترك بين معهد التطوير النيابي ولجنة الشباب والرياضة

2021/03/17 | 17:45 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

التقى مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض اليوم الاربعاء، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي والنائب ديار طيب برواري نائب رئيس اللجنة لمناقشة آليات التنسيق بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المعهد، بحث سبل تعزيز التعاون بين المعهد ولجنة الشباب والاهتمام بشريحة الشباب من خلال التواصل واقامة نشاطات شبابية في المجلس.

واكد النائب عليوي، ضرورة ايصال رسالة بشأن التفريق بين دور النائب والمؤسسة التشريعية باعتبارها سلطة دائمة تعد اساساً للنظام الديمقراطي، مشيراً الى اهمية الزيارات الخاصة بقطاع الطلبة والشباب الى مجلس النواب.

بدوره، شدد النائب برواري على اهمية تثقيف الشباب بالعمل النيابي وتنظيم الزيارات الميدانية من قبل طلبة الجامعات والمدارس الى مجلس النواب عبر وضع آلية للزيارة، حاثا على تشكيل شعبة خاصة بالزيارات الميدانية بهدف التنظيم وبالتنسيق مع اللجان النيابية المعنية وتقديم شرح لاعمالها.

من جهته، ابدى فياض ترحيبه التام بمقترحات لجنة الشباب والرياضة والعمل على تنفيذها خلال المدة المقبلة، مشيرا الى اهمية اطلاع الرأي العام على مهام المجلس من اجل تغيير الصورة النمطية السائدة عن المجلس في اذهان الجمهور، وضرورة تعريف الشباب بعمل المجلس الى جانب السعي لاقامة برامج تدريبية في المحافظات.

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