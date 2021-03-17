2021/03/17 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المهاجرين الوافدين من الشرق الأوسط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم “وصمة عار”، فيما رأى أنهم “سيدمرون بلدنا إذا لم نفعل شيئا حيال ذلك”.وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال ترامب: “انظروا، إنهم يأتون من دول أجنبية.أرى أنهم يأتون من اليمن.ومن الشرق الأوسط.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصفهم بـ”وصمة عار”..



ترامب: مهاجرو الشرق الأوسط سيدمرون بلدنا المركز الخبري الوطني.

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