صادقون: استمرار الصمت الحكومي على التجاوزات الامريكية يمنحها مبررا للتمادي اكثر

2021/03/17 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

بين كتلة صادقون، النيابية، الاربعاء، ان استمرار الصمت الحكومي ازاء هذه التجاوزات يعطي مبررا لتمادي القوات الاجنبية على العراق.

وقال عضو الكتلة، احمد الكناني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” التباين في الآراء والمواقف داخل البرلمان مع استمرار الصمت الحكومي والمؤسسة الامنية تجاه تكرار التجاوزات العسكرية وخرق السيادة من قبل القوات الامريكية والتركية يزيدها تماديا على العراق واراضية وقواته الامنية”.

واضاف، ان” هذا الصمت والتزام موقف المتفرج تجاه التجاوزات الامريكية لن يجعلها المرة الاخيرة التي تتجاوز فيها على الاراضي العراقية مادامت الحكومة وبعض الكتل شبه راضية بهذه الافعال”.

ونوه الى انه” كما سيدفع هذا الامر القوات الاجنبية بمن فيها قوات الاحتلال الامريكي وقوات الناتو والتحالف الدولي الى افتعال الحجج لترسيخ تواجدها في الاراضي العراقية”.

واشار الى ان” كل المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن بيان موقفها تجاه التجاوزات المتعمدة والمتكررة من هذه القوات داخل الاراضي البلاد”.انتهى / 25ر

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