12.8 تريليون دينار حجم العجز في ميزانية 2020

2021/03/17 | 17:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بلغ العجز المالي في ميزانية 2020 اكثر من 12.8 تريليون دينار نتيجة زيادة الانفاق وهبوط أسعار النفط.

وانخفض حجم الانفاق بالمقارنة مع العام 2019 اكثر من 41.7 تريليون دينار، اذ كان الانفاق 111.7 تريليون دينار في العام 2019، بينما في العام الماضي بلغ اكثر من 76 تريليون دينار.

وانفقت وزارة المالية على الموازنة الاستثمارية 3.2 تريليون دينار من اصل الانفاق البالغ 76 تريليون دينار، بينما الإيرادات بلغت 63.19 تريليون دينار.

وبلغت الإيرادات النفطية 54.44 تريليون دينار، بينما الإيرادات غير النفطية 7.24 تريليون دينار.

واحتلت وزارة المالية المرتبة الأولى بأكثر الوزارات انفاقا، بنحو 21 تريليون دينار، وبعدها وزارة الداخلية ب11.46 تريليون دينار ومن ثم 6.75 تريليون دينار.

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