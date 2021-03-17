2021/03/17 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم العنف ضد المرأة في العالمين الغربي والعربي ؟؟؟؟ هزت جريمة قتل الشابة البريطانية سارة إيفرارد المجتمع البريطاني ليس فقط من خلال تأثيرها على الحراك النسوي ومواجهة الحكومة البريطانية في تقصيرها لحماية المرأة، ولكن لأن القاتل المُشتبه به أحد أفراد الشرطة المفروض فيه حمايتها ؟؟ ولكن تعامل الشرطة مع مُنظمي حملة التعاطف معها يوم السبت الماضي أضافت إلى شعلة النار المحترقه في قلوب النساء وأكدت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف ضد المرأة في العالمين الغربي والعربي ؟؟؟ - أحلام أكرم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف ضد المرأة في العالمين الغربي والعربي ؟؟؟ - أحلام أكرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).