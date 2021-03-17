محافظة عراقية.. زيادة الدوام في الدوائر الى 100%

2021/03/17 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت محافظة بابل، الاربعاء، زيادة الدوام في عدد من دوائر الدولة الى 100% لانجاز معاملات المواطنين.

وذكر مصدر في المحافظة في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (17 اذار 2021)، انه "إستجابة لمناشدات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قرر محافظ بابل حسن منديل ان يكون الدوام في دائرة ضريبة بابل و التسجيل العقاري وبلدية الحلة 100%".

واضاف، ان "الهدف من القرار انجاز معاملات المواطنين في الدوائر اعلاه".

ا.ح

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