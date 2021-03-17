مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا ويناقش عدة ملفات

2021/03/17 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، إجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لمناقشة ملف الاحتجاجات والاعتداء على المشاريع وأبراج الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم (17 اذار 2021)، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

واضاف البيان ، ان "الكاظمي اشاد بدور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مؤكدا دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية".

كما وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية.

واوضح، انه "وجه بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرضهم للخطر".

وتابع، ان "المجلس ناقش حالات الإعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات اجرامية تهدد الامن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي اطار كان ، واتخاذ كافة الاجراءات من قبل قواتنا الامنية لملاحقة هذه العناصر" .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

كما وافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب.

ا.ح

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