2021/03/17 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشن مستخدمو موقع "تويتر" في المغرب، منذ حوالى الأسبوع، حملة تحت وسم #المغرب يتغاضى_وقطر_تتمادى، معتبرين أنّ الإعلام القطري غير واضح في موقفه تجاه قضية الصحراء المغربية.

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