الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

2021/03/17 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت منظمة الصحة العالمية، بمواصلة عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا فيما بينت ان مزاياه تفوق مخاطره.

إلى ذلك، قالت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية، إيمر كوك، إن الوكالة ما زالت مقتنعة تماما بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بفيروس كورونا وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية.

هذا وكانت نحو سبع عشرة دولة أوروبية بينها ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، علقت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في إجراء احترازي بسبب المخاوف من التسبب بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة، رغم عدم وجود علاقة سببية مثبتة حتى الآن.

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