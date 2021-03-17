2021/03/17 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح تهديكم الشركة العامة لسكك حديد العراق تحياتها و نود ان نوضح حقيقة ماجرى لأحد القطارات في تقاطع ( الطوبچي )، اذ كان الحادث عرضياً فبينما كان قطار المسافرين DMU الصاعد من المنصور الى محطة بغداد المركزية يسير بسرعته المقررة و المعتادة تفاجأ سائق القطار بتجاوز احد سائقي العجلات نوع ( شيري QQ) والعبور المفاجئ امام القطار في المعبر النظامي، مما اضطر سائق القطار الى استخدام المكابح الاضطرارية المعمول بها ضمن سياقات العمل في مثل هكذا حالات تلافيا للارتطام بالعجلة المذكورة حرصا منه على عدم الحاق الاذى بالعجلة وسائقها، الامر الذي استدعى ايقاف القطار في مكانه لفترة من الوقت قبيل مواصلة سيره وهي الفترة التي تستدعيها اعادة التشغيل بعد التوقف الاضطراري مرة اخرى ، لذا تم سحب القطار لحل الاختناقات المرورية .#اعلاموزارةالنقلاعلام الشركة العامة لسكك حديد العراق17/3/2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي من الشركة العامة للسكك بعد توقف قطار قرب ساحة عدن ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي من الشركة العامة للسكك بعد توقف قطار قرب ساحة عدن ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).