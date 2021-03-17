الصحة تتوعد ’’من يضللون’’ الرأي العام بشأن فيروس كورونا ولقاحه بملاحقة قانونية

2021/03/17 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشفت المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الثلاثاء، عن إجراءاتها بحق الأشخاص الذين ينشرون معلومات غير دقيقة تخص فيروس كورونا واللقاح الخاص به.وقال البدر في تصريح خص (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تتخذ إجراءاتها القانونية ضد كل شخص يعمد على تظليل الرأي العام عبر نشر معلومات غير دقيقة عن فيروس كورونا من خلال الدائرة القانونية للوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة البيطرين ووزارة الزراعة".وأضاف أن "وسائل الاعلام التي تستضيف من يضللون المواطنين تضع نفسها في مواجهة القضاء لأنها تتيح الفرصة لهم ما يؤثر على الوضع الصحي بشكل خطير".

وفي وقت سابق، فندت وزارة الصحة، ما أسمتها الاشاعات التي تستهدف سلامة استخدام لقاح فيروس كورونا، وفيما أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد وصول ملايين الجرعات إلى البلاد، توعدت بمواقف قانونية ضد من ينشرون "الجهل"، حسب وصفها.وقال سيف البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عملية التلقيح تسير بشكل طبيعي ووفق ما خطط لها، والوزارة الآن تستهدف خط الصد الأول، وهم الملاكات الطبية والتمريضية العاملة في ردهات المصابين بفيروس كورونا، وكذلك مختبرات كورونا".وتوقع البدر وصول "ملايين الجرعات من اللقاحات خلال الساعات إلى الأيام المقبلة، ومن ثم تبدأ مرحلة تلقيح الفئات والشرائح التي حددتها وزارة الصحة، وتشمل القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وكبار السن، واصحاب الاعتلالات المناعية، وبعض الفئات من الإعلاميين".ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة، "كل الاشاعات التي تستهدف اللقاح"، مبينا أن "بعض الاشخاص الذين ينشرون الجهل عن علم وعمد، ستكون هناك تبعات قانونية ضدهم وضد وسائل الاعلام التي تستضيفهم، لأنهم غير مخولين وغير قادرين على الحديث عن الجانب الطبي".وكان الطبيب العراقي ماجد العاني، قال في مقطع فيديو إن "من تلقوا لقاح كورونا في العراق أدخلوا لأجسادهم شفرات وراثية دخيلة على الجسم البشري ولا يمكن التخلص منها"، مشيراً إلى "إنه لا ينصح بالزواج مع من تلقوا اللقاح أو اخذ الدم أو الأعضاء منهم" حسب ما زعم.

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