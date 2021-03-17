مفوضية الانتخابات: موعد اجراء الانتخابات..حتمي وملزم

2021/03/17 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء، في مقر المفوضية، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، بحضور كبير مستشاري بعثة "يونامي" امير أراين.وتم في اللقاء / حسب بيان للمفوضية / الحديث عن جملة الإجراءات التي تقوم بها المفوضية، في إطار تحديث بيانات الناخبين وما يتعلق بمواعيد تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين، فضلاً عن إيضاح طبيعة التحديات التي يسعى مجلس المفوضين لتذليلها، وبضمنها ما يخص انتخابات الخارج، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب.واكد خلف إن موعد إجراء الانتخابات في ١٠/١٠/٢٠٢١ حتمي ومُلزم استناداً لأحكام المادة (٨): أولاً من قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠.من جانبها جددت إنغيبيورغ دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للمفوضية وتقديم العون الكامل لإتمام الانتخابات المقبلة./انتهى3

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