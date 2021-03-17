الحشد الشعبي ينهي عملية الكمين المحكم بالطارمية بدحر فلول داعش وقتل اثنين منهم

2021/03/17 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أنهت قوة من فوج الطارمية التابعة لقيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية الكمين الأمني المحكم في قضاء الطارمية بدحر فلول داعش بعد قتل أثنين منهم.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية لانباء / نينا/نسخة منه ان " القوة نصبت كمينا محكما وناجحا لفلول "داعش" الإرهابي بالقرب من بستان الطوبي بقضاء الطارمية، مما أسفر عن قتل عنصرين إثنين من "داعش" الإرهابي".واضاف البيان " ان هذه العملية تاتي في سياق سلسلة عمليات أمنية ناجحة تقوم بها قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي ممثلة بفوج الطارمية في ضرب أوكار الإرهابيين المجرمين وإجهاض كل محاولاتهم الخائبة في الحصول على ملاذ آمن في قضاء الطارمية لتهديد أهلها الآمنين وبقية مناطق العاصمة".واشار الى ان تلك العمليات التي تجري بالتنسيق العالي والكبير مع القوات الأمنية حققت نتائج كبيرة لغاية الآن وسط إرتياح واطمئنان كبير من قبل الأهالي الذين يشاركون قواتنا في الدعم والمعلومات./انتهى ح

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