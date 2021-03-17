شاهد: مدينة كربلاء المقدسة تتزين بمولدسبط النبي(ص)

2021/03/17 | 18:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد عدد كبير من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية لأحياء ذكرى ولادة سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين "عليه السلام" واق...

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