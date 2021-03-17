مدرب جديد لحراس الحدود

2021/03/17 | 18:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة الادارية لنادي الحدود الرياضي، تسمية مدرب جديد لحراس مرمى الفريق.

وقال المنسق الاعلامي للنادي زيد الزيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الحدود سمت الكابتن علي حسين جليل مدرباً لحراس مرمى فريقها الكروي”.

واوضح ان “جليل سيباشر بمهامه مباشرة بعقد يمتد حتى نهاية العام الجاري”، مبيناً ان “النادي يلملم اوراقه من جديد لتحسين اداءه في قادم المواعيد”.

يذكر ان الكادر التدريبي للحدود بقيادة مظفر جبار قدم استقالته خلال الايام الماضية.



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