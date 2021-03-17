المفوضية تبحث مع نائب الممثل الأممي في العراق الاستعدادات للانتخابات

2021/03/17 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف مع نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، اليوم الأربعاء، الاستعدادات للانتخابات المقبلة. وذكرت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف استقبل اليوم، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، يرافقها كبير مستشاري بعثة يونامي د.امير أراين، وحضر اللقاء السادة المفوضون، كلٌ من: القاضي فياض ياسين حسين، والقاضي عامر موسى محمد، والقاضي علي رشيد محمد". وأضافت أن"رئيس مجلس المفوضين رحب بإنغيبيورغ، وهنأها بمناسبة تسلم مهامها، معرباً عن سعادته بأن تكون زيارتها إلى المفوضية هي أول نشاط لها ببغداد". وتابعت أنه "جرى حديث بين الطرفين عن جملة الإجراءات التي تقوم بها المفوضية، في إطار تحديث بيانات الناخبين وما يتعلق بمواعيد تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين، فضلاً عن إيضاح طبيعة التحديات التي يسعى مجلس المفوضين لتذليلها، وبضمنها ما يخص انتخابات الخارج، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب؛ والتأكيد على إن موعد إجراء الانتخابات في ١٠/١٠/٢٠٢١ حتمي ومُلزم استناداً لأحكام المادة (٨): أولاً من قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠". وجددت إنغيبيورغ، بحسب البيان "دعم بعثة الأمم المتحدة في العراق للمفوضية وتقديم العون الكامل لإتمام الانتخابات المقبلة".

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