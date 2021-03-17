سياحة السليمانية ترجح قدوم 150 الف سائح الى المحافظة

2021/03/17 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، اليوم الاربعاء، ان يزور نحو 150 الف سائحا المحافظة خلال عيد نوروز.

وقال علي رؤوف مدير عام سياحة السليمانية خلال تصريح لفضائية شعب كوردستان: انه من المتوقع ان يزور أكثر من 150 الف سائحا محافظة السليمانية خلال عيد نوروز.

وأضاف: ان مداخل السليمانية مفتوحة امام قدوم السائحين من المحافظات العراقية، مشددا على اتخاذ الاجراءات االوقائية والصحية ضد فايروس كورونا.

PUKmedia متابعة

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