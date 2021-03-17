معدات وضباط.. توجيهات جديدة من الكاظمي حول الاحتجاجات

2021/03/17 | 18:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، توجيهات حول الاحتجاجات في البلاد.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، 17 آذار/مارس، اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وشهد الاجتماع، وفق بيان للحكومة، "مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

وذكر البيان، أنّ "الكاظمي أشاد بدور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار".

وأكّد الكاظمي، بحسب البيان، "دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية"، وشدد على "أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".

كما وجه رئيس الحكومة، بـ "الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".

وناقش المجلس، "حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات إجرامية تهدد الأمن القومي للبلد، وهذا الأمر لن يتم السماح به والتهاون معه تحت أي إطار كان، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل قواتنا الأمنية لملاحقة هذه العناصر".

ووجه الكاظمي، بـ "ضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأشار البيان، إلى أنّ "المجلس على مشروع انضمام العراق إلى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب".

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