مخزونات النفط في الولايات المتحدة ترتفع 2.4 مليون برميل

2021/03/17 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت مخزونات البنزين.

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