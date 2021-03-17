الصحة العالمية توصي باستمرار التطعيم بلقاح

2021/03/17 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوصت منظمة الصحة العالمية باستمرار توزيع لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن فوائد تتجاوز مخاطره.

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