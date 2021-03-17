الصحة تعلق على تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ دخول كورونا الى العراق

2021/03/17 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، قدرتها على التعامل مع أي حالة تفش وبائي لفيروس كورونا، لامتلاكها الاف الاسرة الشاغرة بعد بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات منذ دخول الجائحة إلى البلاد والتي بلغت 5663 إصابة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في حديث صحفي تابعه موقع،NRT عربية، اليوم (17 اذار 2021)، إن "الصحة ماتزال قادرة على التعامل مع هذه الزيادة، وتمتلك آلاف الأسرة الشاغرة، ومستعدون للتعامل مع أي حالة تفش وبائي".

واضاف، أن "إمكانية احتواء الاصابات الجديدة ماتزال قائمة، من خلال تطبيق اجراءات الوقاية الاساسية وتحقيق التباعد الاجتماعي".

واوضح، ان "الزيادة نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بشأن الاجراءات الوقائية".

وتابع، أن "الساعات المقبلة ستشهد وصول شحنة اللقاحات إلى العراق عبر التعاقد الاساسي مع مرفق كوفاكس، والذي سيكون بحوالي مليون إلى مليون و700 الف جرعة".

واشار الى ان "الاشكال القانوني مع شركة فايزر جرى حله من خلال تشريع القانون في البرلمان"، مبينا أن "آخر لقاح الذي اقر هو اللقاح الروسي ونتوقع وصول جرعات منه في المستقبل القريب".

وكان العراق قد سجل، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ دخول الوباء للبلاد في شباط من العام الماضي.

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