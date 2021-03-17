السكك تصدر توضيحاً بشأن توقف أحد القطارات في تقاطع الطوبجي ببغداد

2021/03/17 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، الأربعاء، إيضاحاً بشأن توقف أحد القطارات في تقاطع الطوبجي بالعاصمة بغداد. وقالت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نود أن نوضح حقيقة ماجرى لأحد القطارات في تقاطع الطوبجي، اذ كان الحادث عرضياً، فبينما كان قطار المسافرين DMU الصاعد من المنصور إلى محطة بغداد …

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