2021/03/17 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في مسعى لطمأنة الجمهور البريطاني حول سلامة لقاح “أسترازينيكا” بعد أن أوقفت بعض الدول الأوروبية استخدامه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتلقى جرعته من اللقاح.وجونسون الذي أدخل العام الماضي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، قال لأعضاء البرلمان إنه سيتلقى “أخيرا اللقاح في وقت قريب جدا”، مؤكدا أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد توقف دول عن استخدامه..



جونسون يستعد للتطعيم بـ”أسترازينيكا” المركز الخبري الوطني.

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