2021/03/17 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ بابل، حسين المنديل، اليوم الأربعاء، أن يكون الدوام بنسبة 100%، في ثلاثة دوائر في المحافظة.وقال المنديل، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “استجابة لمناشدات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قررنا أن يكون الدوام في دائرة ضريبة بابل و التسجيل العقاري وبلدية الحلة 100%”.وبين، أن هذا القرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيادة الدوام بثلاثة دوائر في بابل إلى 100% المركز الخبري الوطني.

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