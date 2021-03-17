توصية من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا  

2021/03/17 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا "في الوقت الحالي"

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