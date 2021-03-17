الأنواء تتوقع مرور العراق بعاصفة ترابية جديدة وتحدد موعدها وحالة الطقس لـ 7 أيام

2021/03/17 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص توقع رئيس المنبئين الجويين الأقدم، ومدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، محمود عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، حالة الطقس نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع الذي يليه.وقال عبد اللطيف في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن "طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة، الخميس والجمعة والسبت والأحد سيكون صحوا إلى غائم جزئي والرياح شمالية غربية، كما تميل درجات الحرارة للاعتدال".وأضاف أن "هناك توقعات أولية إن يوم الأربعاء القادم 24 آذار، سيشهد عاصفة ترابية، بسبب منخفض جوي عميق (نشاط في سرعة الرياح يعقبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة) حيث ينخفض الضغط على العراق إلى 990 مليبار".وتوقع عبد اللطيف أيضا "تساقط الأمطار المتوسطة شمال البلاد، وستقتصر حالة الغبار على المنطقتين الوسطى والجنوبية في الموعد نفسه".

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