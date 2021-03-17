مدير عام معهد التطوير النيابي يبحث مع رئيس ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية اليات التنسيق بين الجانبين

2021/03/17 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /يبحث سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في مجلس النواب اليوم الاربعاء مع النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة والنائب ديار طيب برواري نائب رئيس اللجنة اليات التنسيق بين الجانبين.وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المعهد بحث سبل تعزيز التعاون بين المعهد ولجنة الشباب والاهتمام بشريحة الشباب من خلال التواصل واقامة نشاطات شبابية في المجلس.واكد النائب عباس عليوي ضرورة ايصال رسالة بشان التفريق بين دور النائب والمؤسسة التشريعية باعتبارها سلطة دائمة تعتبر اساسا للنظام الديمقراطي مشيرا الى اهمية الزيارات الخاصة بقطاع الطلبة والشباب الى مجلس النواب.بدوره شدد النائب ديار طيب برواري نائب رئيس اللجنة على اهمية تثقيف الشباب بالعمل النيابي وتنظيم الزيارات الميدانية من قبل طلبة الجامعات والمدارس الى مجلس النواب عبر وضع الية للزيارة ، حاثا على تشكيل شعبة خاصة بالزيارات الميدانية بهدف التنظيم وبالتنسيق مع اللجان النيابية المعنية وتقديم شرح لاعمالها.من جهته ابدى مدير عام المعهد ترحيبه التام بمقترحات لجنة الشباب والرياضة والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى اهمية اطلاع الرأي العام على مهام المجلس من اجل تغيير الصورة النمطية السائدة عن المجلس في اذهان الجمهور وضرورة تعريف الشباب بعمل المجلس الى جانب السعي لاقامة برامج تدريبية في المحافظات./انتهى3

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