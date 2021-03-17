قرار رسمي بتشكيل لجنة تعنى بدراسة مقترح تحويل المناهج الكترونياً

2021/03/17 | 18:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كـريـم الـكـعـبـي، ووزير التربية، اليوم الاربعاء، تشكيل فريق تخصصي لتطوير جودة التعليم ودراسة مقترح تحويل المناهج الى الكترونية.وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان ” الـكـعـبـي، رعى ورشة تحت عنوان (التحديث الشامل للتعليم في العراق ) ومناقشة التحديات التي تواجه الطلبة الاعزاء خلال العملية الامتحانية في ظل […]

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