لِتَأمِين فُرص عَمَل لهنّ، مُنَظَّمَة UPP الإيطالية تُقِيم دَورَه تَدْرِيبية عَلَى صِنَاعَة المُعَجنَات في برطلة

2021/03/17 | 18:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى أقامت منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية، ورشة تدريبية حول عمل المعجنات والحلويات لعدد من نساء سهل نينوى، ضمن نشاطات مشروع معاً للسلام.بأشراف المدربة، فرح إبراهيم بولص، وذلك يوم الأثنين 15 آذار 2021.حيث يتم من خلال الورشة تدريب الفتيات على كيفية عمل المعجنات بطريقة سهلة ومبسطة وذلك بهدف تشجيعهنّ …

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