2021/03/17 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سومو" تخرج عن صمتها بعد جدل ملكيتها لشحنة نفطية احتجزتها واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سومو" تخرج عن صمتها بعد جدل ملكيتها لشحنة نفطية احتجزتها واشنطن ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سومو" تخرج عن صمتها بعد جدل ملكيتها لشحنة نفطية احتجزتها واشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).