الصناعة تتفق مع كربلاء على افتتاح مركز تسويقي

2021/03/17 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- عباس الرحيمي اتفق وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز محمود، اليوم الأربعاء، مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي على افتتاح مركز تسويقي.وقال محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إننا جئنا الى كربلاء لنأخذ فكرة عن المعوقات في القطاع الصناعي ونضع الحلول لها لاسيما ما يواجه أصحاب المعامل والصناعيين"، مؤكدا "تجاوب الحكومة المحلية وتعاونها مع الوزارة لتذليل كل العقبات وتسهيل الأمور الادارية التي تخص أبناء المدينة من الصناعيين وتقليل الروتين والبيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطن".وأضاف، أن "أهم مخرجات الاجتماع مع محافظ كربلاء هو فتح مقرات للوزارة داخل مدينة كربلاء تتمثل بالتنمية الصناعية والعلامات التجارية كذلك إجراء جزء من المسح الجيولوجي".وأشار الوزير الى "اتفاقه مع محافظ كربلاء على إيجاد موقع مناسب في المحافظة لفتح مركز تسويقي لمنتجات الوزارة كنوع من التسويق والدعم للمدينة وتسهيل وصولها الى المواطنين بأسعار الكلفة".وختم الوزير قوله بـ"استمرار الوزارة في دعم المحافظات وضرورة التخفيف عن كاهل المواطن وتقديم الخدمات له".

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