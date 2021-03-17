الحشد يكشف نتائج عملية الطارمية

2021/03/17 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الاربعاء، انتهاء عملية الكمين المحكم

بالطارمية.

وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية ، ان "قوة

من فوج الطارمية التابعة لقيادة عمليات

بغداد لل

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