العراق يسجل قفزة كبيرة باصابات كورونا وكربلاء والنجف يسجلان ارتفاعا بالاصابات

2021/03/17 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الأربعاء، 33 وفاة و5663 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، إلى جانب 3591 حالة شفاء

خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان حصلت وكالة نون

عليه، أن إجمالي الإصابات في البل

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