2021/03/17 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أنهت قوة من فوج الطارمية التابعة لقيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية الكمين الأمني المحكم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يكشف نتائج عملية الطارمية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يكشف نتائج عملية الطارمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).