رئيس إقليم كردستان يعلق على طلب البرلمان الاتحادي إكمال متطلبات ’محافظة حلبچة’

2021/03/17 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبّر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، عن دعمه لقرار مجلس النواب بشأن مدينة حلبجة.

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وقال بارزاني في تدوينة تابعها "ناس"، (17 آذار 2021)، "أدعم قرار مجلس النواب الذي يلزم الحكومة الاتحادية بإكمال الإجراءات الضرورية المتعلقة بجعل حلبجة محافظة".

وأضاف، أن "اجماع اعضاء مجلس النواب على هذا القرار موضع احترام وتقدير، أشد على اياديهم واثني على ذلك".

وصوت مجلس النواب بالإجماع الثلاثاء (16 آذار 2021)، على "إلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة كمحافظة".

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