بالفيديو: ابنة الفنان عمرو دياب تثير ضجة وهي بملابس فاضحة!

2021/03/17 | 19:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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تواصل كنزي ابنة الفنان عمرو دياب اثارة الجدل بتصرفات يعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فاضحة” وبملابس جريئة .

ونشرت كنزي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع صديقتها، على طريقة النجمة العالمية شاكيرا، حيث كانت ترتدي ملابس جريئة وكشفت عن جزء كبير من بطنها، مما عرّضها للانتقاد من جمهور والدها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها، فقد انتقدها الجمهور من قبل مرات عدة بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.

ومؤخرا، أشعلت كنزي عمرو دياب مواقع التواصل بعد طلبها من متابعيها الاستدلال على أماكن ومدارس لتعليم الرقص الشرقي.

وكتبت كنزى، عبر ستوري حسابها على “انستغرام”: “في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر.



ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم”.

ومن الواضح أن ابنة الفنان تسعى لتعلم الرقص الشرقي.



بعد ظهورها أكثر من مرة وهي تؤدي مجموعة من الرقصات مع أصدقائها وبمفردها.

وكانت كنزي ابنة عمرو دياب تتدرب الرقص في “House of Jack”.



وهو كازينو في لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

الجدير ذكره، أن كنزي دياب تخطو نحو عالم الفن والموسيقى والاستعراض.



مثل شقيقتها جانا.



التي شاركت والدها في أغنية “جميلة” ضمن أغاني ألبومه قبل الأخير “سهران”.

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