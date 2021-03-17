السلطات النرويجية تعلن دخولها الموجة الثالثة من فيروس كورونا

2021/03/17 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات النرويجية دخولها الموجة الثالثة من فيروس كورونا، منوهة إلى إمكانية تشديد الإجراءات الصحية للحد من تفشي الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة النرويجية تسجيل رقم قياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أن انتشار السلالة الجديدة للفيروس أدى الى زيادة حادة في الإصابات خاصة في العاصمة أوسلو، وهذا يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة في البؤر الأساسية لانتشار الوباء.

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